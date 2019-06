Repubblica - Non solo Manolas: Giuntoli e Raiola hanno parlato di Lozano e Insigne, gli aggiornamenti

Venerdì e ieri Cristiano Giuntoli ha trascorso tanto tempo con Mino Raiola per limare i dettagli del trasferimento di Kostas Manolas al Napoli. Ma non è stato l'unico tema della chiacchierata, stando a quanto riferisce La Repubblica. L'incontro a Montecarlo è servito anche per capire i possibili scenari su Lorenzo Insigne e Hirving Lozano, altri due calciatori assistiti dal potente agente italo-olandese. La trattativa per il messicano - si legge - ouò decollare soltanto con una partenza del capitano.