Repubblica - Oggi confronto tra Ancelotti ed i senatori azzurri, richiesta chiara del tecnico

Il Napoli si prepara a tornare in campo per la sfida di campionato contro il Milan. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, oggi ci sarà un confronto tra Ancelotti ed i senatori azzurri: il tecnico chiederà ai suoi giocatori - si legge - si lasciarsi alle spalle le polemiche delle ultime settimane, cercando di fare fronte comune per il prosieguo della stagione.