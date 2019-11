Repubblica - Possibili bocciature eccellenti col Liverpool, Fabiàn può tornare

Lozano sarà confermato certamente contro il Liverpool, come i ritrovati Koulibaly e Allan. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che non esclude delle bocciature eccellenti contro il Liverpool facendo in particolare riferimento a Mertens, Insigne e Callejon. Secondo il quotidiano dovrebbero tornare a disposizione Fabiàn e Manolas.