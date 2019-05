Repubblica - Quagliarella vuole chiudere carriera al Napoli: importanti le parole di ADL

Fabio Quagliarella vuole chiudere la carriera al Napoli. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come l’attaccante della Sampdoria non sarebbe rimasto indifferente di fronte all’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un suo ritorno in maglia azzurra. Quagliarella tornerebbe a Napoli con una grande voglia di riscatto ed il fresco titolo di capocannoniere del campionato appena conquistato.