Repubblica - Ricorso Ancelotti, alto rischio di inammissibilità: Davide in panchina a Roma

Quasi impossibile che venga accolto il ricorso di Carlo Ancelotti per la squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, infatti, alle 11 ci sarà la discussione presso la Coprte d'Appello Federale, ma è altissimo il rischio dell'inammissibilità, sebbene Ancelotti voglia spiegare le sue ragioni. Molto probabile, dunque, che contro la Roma in panchina siederà il solo Davide Ancelotti.