Repubblica - Rinnovo Milik in stand-by: il polacco ha chiesto quasi il doppio dell'ingaggio

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica riporta le parole di Arek Milik dal ritiro della sua Nazionale aggiornando anche la situazione relativa al suo rinnovo: il polacco, con contratto in scadenza nel 2021, ha chiesto aumento d'ingaggio quasi del doppio, da 2.5 a 4.5 milioni a stagione. Il Napoli, al momento, non ha preso in considerazione la sua richiesta, evidentemente ritenuta troppo alta. Il centravanti polacco, d'altronde, non segna da quasi sei mesi, l'ultimo gol l'ha siglato il 14 aprile, da allora un lungo digiuno dipeso, forse, anche dalla questione rinnovo. Ma la cifra richiesta resta alta anche in relazione agli altri contratti. Fase di stallo e futuro ancora tutto da decidere. In attesa della prossima rete. Sarebbe la prima stagione.