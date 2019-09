Repubblica riprende Ancelotti: "Vuole sempre cambiare il suo Napoli, ma il turnover costa caro"

Il Napoli trova il primo k.o. interno dell'anno, il secondo in generale della stagione, cadendo contro il Cagliari. L'edizione odierna de La Repubblica analizza così la partita, spendendo due parole anche su Carlo Ancelotti: "Questa volta il turnover è costato molto caro al Napoli, messo al tappeto dal Cagliari nella sorprendente notte del San Paolo. La gara è stata decisa nei minuti finali da un colpo di testa di Castro, dopo che gli azzurri erano andati inutilmente a sbattere contro la robusta diversa avversaria. Ancelotti ha cambiato per la seconda volta consecutiva otto titolari e non lo ha fatto solamente per la necessità di destreggiarsi tra i numerosi impegni ravvicinati, ma anche con l'ambiziosa intenzione di trasformare a getto continuo la fisionomia del suo Napoli: per cercare di renderlo imprevedibile e di rimodellarlo in base alle difficoltà, tecniche e pure ambientali della partita".