Repubblica - San Paolo, nuovi fondi dalla Regione: due i punti sui quali si porrà attenzione

Nuovi fondi per il San Paolo. La Giunta regionale della Campania ha deliberato di destinare le economie dell'Universiade Napoli 2019 alla realizzazione di ulteriori interventi per impianti sportivi, tra cui lo Stadio Collana ed, appunto, il San Paolo. Come racconta l'edizione di oggi de La Repubblica, la fase 2 dell'impianto di Fuorigrotta vedrà lavori ai cupolini della copertura (con sostituzione di quelli inadeguati), e si migliorerà l'ingresso di Via Jacopo De Gennaro.