Repubblica - Sarri pronto per la Juve: gli agenti lo informano sulla reazione dei napoletani

Maurizio Sarri in pole per la panchina della Juventus, Repubblica: "L’amarcord non avrà però alcun peso, è pronto ad accettare l’offerta di Agnelli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Maurizio Sarri alla Juventus. La trattativa continua a tenere banco e infiammare non solo i tifosi della Juventus, ma anche quelli del Napoli. Stando all’edizione odierna di Repubblica, nell’entourage di Maurizio Sarri c’è pure chi sta informandosi sulla reazione che provocherebbe a Napoli il suo passaggio sulla panchina bianconera. TRADIMENTO - “Una parte della tifoseria azzurra è rimasta legata al Comandante e l’idea di vederlo sulla sponda nemica è già vissuta come un tradimento. Sarebbe il remake dell’addio di Higuain”, scrive Repubblica. D’altronde ieri a Figline Valdarno è stato esposto uno striscione che recitava “Comandante non tradire il popolo, Napoli ti ama”. DE LAURENTIIS FELICE - Repubblica sottolinea come nell’ambiente partenopeo l’unico a vedere di buon occhio il trasferimento (“Lo troverei divertente”, disse) è De Laurentiis “ansioso di liberarsi di un fantasma”, si legge. NESSUN PESO - Pare proprio, però, che il romanticismo sia un’idea di altri tempi nel mondo del calcio, almeno stando a quanto scrive Repubblica che, ricalcando il nome di un gioco da tavola realizzato da sarristi napoletani, scrive: “L’amarcord non avrà però alcun peso sulla mossa del Comandante, pronto ad accettare l’offerta di Agnelli".