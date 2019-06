Repubblica - Scambio Insigne-Icardi: al momento resta solo una suggestione

Lo scambio Insigne-Icardi resta al momento una semplice suggestione. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come in Italia ci sia solo l’Inter che si è fatta avanti per Lorenzo Insigne, con il Napoli che ha fissato la sua valutazione a quota 70 milioni di euro, cifra che il club nerazzurri potrebbe pagare solo inserendo Mauro Icardi nella trattativa. Pista che al momento resta appunto una sola suggestione, considerando che De Laurentiis ha smentito l’interesse per l’argentino.