Repubblica - Scontri tra tifosi all'intervallo, scatta il Daspo per 15 napoletani

Alta tensione all’esterno dello Stadio Grande Torino in occasione della sfida tra i granata ed il Napoli. A scriverlo è l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come nel primo tempo dalla parte della Curva Filadelfia due gruppi di tifosi granata ed azzurri hanno abbandonato i loro posti per affrontarsi all’esterno dello stadio. Per 15 sostenitori del Napoli è scattato anche il Daspo.