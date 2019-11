Repubblica - Se i calciatori non accettano multe, al via causa civile: aumenterebbe la cifra del contenzioso

Repubblica fa il punto sullo scontro società-squadra in casa Napoli, con le raccomandate contenenti le multe che sono state spedite ieri: Insigne e Allan i più sanzionati e complessivamente la rosa dovrà rinunciare a 2,3 milioni. Una cifra, si legge, che potrebbe salire ulteriormente se gli azzurri non accettassero e si rivolgessero al Collegio Arbitrale: in questo caso il club farebbe causa al tribunale civile per risarcimento danni e l'ammontare del contenzioso potrebbe salire a 8 milioni di euro.