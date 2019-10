Repubblica - Solita marea azzurra a Torino: ecco quanti napoletani saranno allo stadio

Per muoversi verso Torino gli abitanti di Napoli e provincia dovevano essere muniti di tessera ma questo non li ha frenati. Sono già in viaggio probabilmente, a Torino proprio non vogliono mancare. Si prevedono circa tremila napoletani a dare supporto al Napoli, stando a quanto scrive oggi La Repubblica. Il settore ospiti può contenere circa 1.400 supporters, ma contando anche chi andrà negli altri settori ecco che quella azzurra diventa quasi una invasione.