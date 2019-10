Repubblica - Zielinski, doppia mansione col Torino: in possesso palla farà il trequartista

Sarà importante Piotr Zielinski nella sfida di oggi al Torino. Il motivo? Lo spiega La Repubblica, che evidenzia le richieste di Carlo Ancelotti al centrocampista polacco per questa partita. L'ex Udinese dovrà svolgere un doppio ruolo: partirà in mediana, ma in posizione un po' più avanzata, quasi da trequartista; ma in fase difensiva si schiererà accanto a Fabian e Allan in mezzo al campo.