Resta anche Petagna, tutti i big confermati: Spalletti accontentato

Il Mattino dedica spazio in prima pagina al calciomercato dei partenopei: "Napoli, resta anche Petagna. Spalletti accontentato, tutti i big confermati". Niente cessione per Petagna. L'attaccante, che sembrava un promesso sposo della Sampdoria, non è partito. Così come gli altri big. E alla fine è arrivato un rinforzo: il centrocampista Anguissa.