Restyling Maradona, addio alla pista d'atletica! Accordo tra ADL e il Comune: i dettagli

Addio alla pista d'atletica al Maradona? Sì, possibile. L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull'accordo tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Addio alla pista d'atletica al Diego Armando Maradona? Sì, possibile. L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull'accordo tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli circa i lavori di restyling per l'impianto di Fuorigrotta: "Il dialogo tra Comune e SSC Napoli sul futuro del Maradona in funzione di Euro 2032 avanza, dove si arriverà a oggi è impossibile dirlo. Però le parti si parlano e uno dei tabù - quello di togliere la pista di atletica - è definitivamente caduto. Nel senso che uno stadio esclusivamente dedicato al calcio è una ipotesi condivisa purché si trovi poi una collocazione per le società che si allenano al Maradona e utilizzano la stessa pista per allenarsi. L'asse tra il sindaco Gaetano Manfredi e patron Aurelio De Laurentiis c'è e il presidente ha dato la disponibilità a collaborare anche per una soluzione alternativa a quella del Maradona per quanto riguarda un'altra pista di atletica".

Il quotidiano aggiunge che Aurelio De Laurentiis avrebbe dato la sua disponibilità per spostare la pista d'atletica altrove: "Se ne saprà entro uno massimo due mesi quando il progetto arriverà nelle mani del sindaco corredato da un piano di fattibilità economico e finanziaria. Per la pista di atletica e la nuova location prende corpo l'area di Bagnoli, ma da Palazzo San Giacomo avanzano un'altra ipotesi accattivante e sempre nel sito di Bagnoli. Il sindaco sarebbe favorevole a installare la pista nel Parco Urbano di Bagnoli, 200 ettari, che devono essere resi vivi con una serie di attrattori.