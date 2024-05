Restyling Maradona, Il Mattino: summit Manfredi-Governo, ecco come aiuteranno ADL

Il governo non darà risorse dirette, ma aiuterà con il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali.

Il Sindaco Manfredi ha sempre insistito sul restyling dello Stadio Maradona. E prima del dietrofront di De Laurentiis già il Governo si era mosso indicando il Maradona tra gli stadi per Euro 2032. Secondo Il Mattino, Manfredi col ministro dell'economia Giorgetti ha già chiuso la strategia su come riqualificare l'impianto e su come aiutare lo stesso De Laurentiis.

Abodi convocherà un tavolo con Governo, Comune, eventualmente la Regione ed appunto ADL: il governo non darà risorse dirette, ma aiuterà con il credito di imposta ed altre agevolazioni fiscali. Oltre alla legge che apre le porte a chi investe anche con l'utilizzo di aree esterne ed un centro commerciale. ADL potrebbe spuntarla anche sulla titolarità dello stadio - si legge - se presentasse un'offerta con un prezzo congruo. Dal sindaco è arrivata l'apertura anche sulla pista d'atletica che al presidente non piace. Manfredi però chiede un progetto in tempi brevi, corredato da garanzie finanziarie: gli Europei sono lontani ma il progetto serve entro fine anno. Anche ADL però stavolta sembra avere fretta.