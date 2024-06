Restyling stadio Maradona, il Governo in aiuto di ADL: centro commerciale e addio pista?

Si lavora per il restyling dello Stadio Diego Armando Maradona, che potrebbe beneficiare della legge stadi e degli Europei 2032. Ne parla nell'edizione di oggi Il Mattino: "II Governo vuole un progetto per il Maradona e a quanto risulta il patron ci sta lavorando. De Laurentiis ha fatto le sue mosse e ha i suoi contatti con il Governo e ha avuto rassicurazioni sugli aiuti quando metterà mano al Maradona. Per rifare lo stadio servono 200 milioni. Il Patron avrà agevolazioni fiscali - come già disposto nella legge sugli stadi - e visto che tutto il sud è una Zes potrà approfittare di questo status. La legge sugli stadi apre le porte a chi investirà perché potrà utilizzare anche aree esterne al Maradona, costruire un centro commerciale e molto altra.

Mentre 30 anni fa gli stadi venivano progettati anche per altri sport, la progettazione moderna enfatizza le necessità del gioco, la folla oggi dovrebbe essere il più vicino possibile alla linea del fallo laterale. Va da sè che la pista d’atletica non avrebbe spazio”.