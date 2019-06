Retroscena - A gennaio era quasi fatta per Castagne: fu il belga ad opporsi al trasferimento

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un retroscena che riguarda Timothy Castagne, terzino dell'Atalanta che tanto piace al Napoli. A gennaio l'affare era vicino alla conclusione. La società azzurra offrì 10 milioni, l'Atalanta ne voleva 2 in più, differenza minima che si poteva colmare in breve tempo. La trattativa, però, saltò per volontà dello stesso Castagne, che nella seconda parte di campionato ha giocato con maggior continuità segnando 4 gol e contribuendo alla conquista della Champions League da parte della sua squadra.