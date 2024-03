Retroscena Acerbi, Gazzetta: "Si sente ferito per non essere in Nazionale"

Francesco Acerbi, per quanto possibile, riprende oggi l'allenamento quotidiano: ad Appiano alle 15 si raduna ciò che resta dell'Inter 21.03.2024 10:40

Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi, per quanto possibile, riprende oggi l'allenamento quotidiano: ad Appiano alle 15 si raduna ciò che resta dell'Inter dispersa tra le nazionali e presente pure il difensore finito nel tritacarne. Sarebbe voluto essere anche lui al caldo della Florida con gli altri azzurri e una delle cose che più l'hanno ferito in questa storia è proprio l'essersi visto respinto dalla Nazionale. Ieri il difensore si è tenuto alla larga dal centro sportivo.