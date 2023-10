Retroscena: ADL ha seguito come un'ombra il ritorno in campo di un azzurro

Come si legge sul quotidiano Repubblica oggi in edicola, l’attaccante dell’Est avrà sulle sue spalle un peso ancora più pesante

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis presente a Castel Volturno ha seguito in particolare come un’ombra il ritorno in campo di Khvicha Kvaratskhelia. Come si legge sul quotidiano Repubblica oggi in edicola, l’attaccante dell’Est avrà sulle sue spalle un peso ancora più pesante, dopo l’infortunio che ha messo ko per almeno un mese Victor Osimhen, già sottoposto in infermeria alle terapie del caso.