Retroscena ADL: nell'intervallo col Milan si è fatto sentire anche coi suoi dirigenti

TuttoNapoli.net Aurelio De Laurentiis non abbandona il suo Napoli, sta provando a far di tutto per spronare la squadra a reagire alle difficoltà. Contro il Milan è entrato negli spogliatoi all’intervallo, ha parlato in maniera forte con i giocatori. Il presidente del Napoli si è fatto sentire anche con i suoi dirigenti, ha proposto alla squadra un premio vittoria e ieri, dopo il pareggio di domenica sera, ha iniziato la sua settimana a Castel Volturno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.