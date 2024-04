Retroscena ADL: prima di Manna aveva contattato Sartori per la rifondazione

Il Napoli ha scelto l'uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus

Come scrive l'edizione online del Corriere dello Sport, Manna era inserito in una rosa di candidati insieme a Pietro Accardi dell'Empoli e Sean Sogliano del Verona. Adl ha provato a sondare anche Giovanni Sartori del Bologna, ma non si muoverà e l'idea è tramontata sul nascere.