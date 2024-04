Retroscena Calzona: così ha provato a dare la scossa in allenamento

TuttoNapoli.net

Francesco Calzona sta provando a dare una scossa al Napoli. E' quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: "Per filosofia ha scelto i toni bassi e le parole giuste per scuotere la squadra sin dalla giornataccia con l’Atalanta. La sua prima sconfitta in campionato, la nona in totale.

Per risvegliare il gruppo non ha mai urlato, né al Maradona nello spogliatoio durante e dopo la partita e tantomeno al centro sportivo di Castel Volturno nel corso di una settimana di lavoro intenso, a ritmi sostenuti, campo, video e l’incontro con De Laurentiis. Calzona, dopo aver chiesto ai giocatori di trovare la forza, reagire e rispettare il popolo azzurro, ha provato a normalizzare il clima".