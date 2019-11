Retroscena CdM: "Era pronta offerta da 10 mln per Ibra, pista raffreddata dopo il caos esploso in casa Napoli"

Ibrahimovic ha salutato i Los Angeles Galaxy, il Napoli resta attento al campione svedese. Queste le ultime sulla suggestione Ibrahimovic che arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Era pronta nelle scorse settimane una proposta di un contratto per un anno e mezzo: 5 milioni fino a giugno e altri 5 per la prossima stagione in caso di qualificazione alla Champions League. La pista si è raffreddata per il caos in cui è piombato il Napoli. Ancelotti lo considera un prezioso alleato anche per la gestione dello spogliatoio, Mino Raiola continua a guardarsi intorno e al momento il Bologna resta la pista più concreta per l’attaccante".