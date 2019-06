Retroscena CdM - Il Napoli si era mosso per Icardi, Raiola propose scambio con Insigne

Mauro Icardi al Napoli, Lorenzo Insigne all'Inter. Un'idea bazzicata per la testa a Mino Raiola ed Enzo Raiola, nel momento in cui incontrarono De Laurentiis, Ancelotti e la dirigenza partenopea per discutere del futuro del capitano. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, specificando che l'ipotesi sia già stata scartata:



"Il Napoli si è mosso nuovamente su Icardi qualche mese fa quando in casa Inter è scoppiato il caso. Ci sono stati contatti con Wanda Nara per verificare la disponibilità del centravanti argentino. Icardi fa filtrare il desiderio di restare all’Inter ma sembra che non rientri dei piani della squadra «forte e regolare» che vorrebbe costruire Conte, la Juventus rappresenta una tentazione sempre viva. Il gruppo Raiola, prima del vertice di casa Ancelotti, ha proposto lo scambio Icardi-Insigne ma al di là delle valutazioni economiche che non coincidevano l’arrivo di Conte ha fatto in modo che l’Inter abbandonasse quest’ipotesi".