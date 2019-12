Retroscena CdS - ADL aveva pensato all'addio con Ancelotti in estate: voleva Gasperini

Non ci sono solo i risultati deficitari in campionato nella prima parte di stagione alla base del divorzio fra il Napoli e Carlo Ancelotti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha palesato i primi dubbi circa la prosecuzione del matrimonio con il tecnico di Reggiolo lo scorso maggio, a seguito di un finale opaco della stagione e con una uscita piuttosto brusca dall'Europa League per mano dell'Arsenal. Dubbi, questi, che avevano portato il patron partenopeo a pensare seriamente a Gian Piero Gasperini per un avvicendamento in panchina in estate e che oggi, a pochi giorni dalla fine del 2019, sono riemersi dopo la gara di Udine. A quel punto la scelta: addio Carlo, benvenuto Gennaro.