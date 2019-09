Retroscena CdS - L'idea Mertens centravanti non nasce con l'infortunio di Milik: l'indizio di Sarri a luglio 2016

Fu il caso a dettare la strada. Dries Mertens, piccolo com'è, non pensava che nella sua carriera potesse ricoprire ordinariamente il ruolo di centravanti. Poi, il destino. L'addio di Higuain, l'infortunio di Milik e l'assenza di un suo vice. E' lì che nasce l'intuizione di Sarri, che ha lanciato il belga nell'olimpo azzurro: 113 gol, -2 da Maradona, -8 da Hamsik.

L'IDEA - Il Corriere dello Sport fa un passo indietro nella sua edizione odierna e racconta come l'idea di schierare il folletto fiammino da centravanti nacque il 28 luglio del 2016, in una pausa pranzo nel ritiro di Dimaro, quando il Napoli aveva già prelevato Milik e stava provando a portare alle pendici del Vesuvio un altro attaccante tra Kalinic, Bacca o anche Icardi. "Mi piace l'idea di tentare con Mertens", disse invece Sarri. Che ebbe ragione e va ringraziato per questa bella idea: Mertens è vicino a diventare il bomber più prolifico della storia del Napoli.