Retroscena - Con Ancelotti tutte porte aperte: accordo già raggiunto coi i top-player che vogliono andare a Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla figura di Carlo Ancelotti, allenatore internazionale, che in carriera ha vinto tanto. Con lui in panchina è cambiata la strategia di mercato del Napoli. James Rodriguez, Lozano e Manolas sono onorati di poter lavorare con lui. Il primo già lo conosce. Ecco perché, grazie alla sua presenza, il Napoli ha già raggiunto l'accordo con tutti. Non è stato difficile. Ora tratta coi club. Con Ancelotti in panchina tante porte aperte. Tutti, ora, vogliono venire a Napoli. Perché Ancelotti è un grande allenatore e dunque una garanzia.