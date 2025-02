Retroscena da Castel Volturno: così si è comportato Conte dopo il ko col Como

Dopo la sconfitta in casa del Como, in casa Napoli si è respirato un clima sereno. Antonio Conte, infatti, non è solito dilungarsi in discorsi dopo un ko, preferendo un'analisi più lucida nei giorni successivi. Il tecnico ha studiato nel dettaglio la gara e gli errori commessi, evitando però eccessi emotivi che avrebbero potuto alimentare tensioni.

Un approccio ponderato, lontano dalle reazioni a caldo del post-partita, quando il rischio di dichiarazioni avventate è sempre dietro l’angolo. A riportarlo è Il Mattino oggi in edicola.