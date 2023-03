Retroscena da Castel Volturno: così Spalletti ha festeggiato il compleanno

Spalletti ha vissuto il suo sessantaquattresimo compleanno sul campo, facendo allenamento e festeggiando con la squadra

Spalletti ha vissuto il suo sessantaquattresimo compleanno sul campo, facendo allenamento e festeggiando con la squadra, tra gli auguri e qualche dolce assaggiato insieme, come per esempio la torta con i dipendenti del centro sportivo di Castel Volturno. Il messaggio sui social racconta lo spirito di questo compleanno speciale, vissuto durante un anno in cui Spalletti sta assaporando delle imprese: in primis lo scudetto ma anche la cavalcata europea. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.