Retroscena da Castel Volturno: stilata tabella di marcia

vedi letture

Antonio Conte ha accolto il Napoli negli spogliatoi di Castel Volturno facendo i complimenti alla squadra per la reazione e per la tenacia che ha dimostrato contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico ha analizzato in seguito le cose buone e quelle da migliorare in vista del futuro, ma il mantra che si respira tra gli azzurri è lo slogan sdoganato dall'allenatore in conferenza stampa: "Se vogliamo, possiamo". Insieme allo staff è stata stilata una tabella di marcia per provare a raccogliere i frutti del lavoro fatto da luglio a oggi. Partita dopo partita, il sogno viene alimentato.