Retroscena da Genova: Gilardino ha mostrato video con pregi (ma anche i difetti) del nuovo Napoli

Ultime sul Genoa dal Corriere dello Sport

Ultime sul Genoa dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "A scuola di Napoli in casa Genoa perché la giornata è stata scandita anche da una tappa in sala video per studiare la squadra di Garcia. Pregi e difetti da memorizzare per mettere in difficoltà Meret e compagni. E poi tutti in campo per rifinire gli ultimi dettagli di una settimana complicata dall’arrivo a singhiozzo dei nazionali, tornati alla base dopo gli impegni con le rispettive squadre. Vuole un Grifone dal piglio giusto e dall’approccio tosto sin dal primo sospiro della partita, il tecnico Alberto Gilardino".