Retroscena dall'Olanda: "Qualche tifoso del Napoli voleva entrare con biglietti falsi"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it È stata una festa per il popolo azzurro, il settore ospiti da solo non ha contenuto la grande domanda di biglietti per la trasferta di Amsterdam. Qualcuno ci ha provato con tagliandi falsi ma non ce l’ha fatta ad entrare, la polizia ha predisposto tre controlli serrati. Tanti avrebbero voluto vivere la notte storica di Amsterdam, che ha acquisito ancora più fascino sin dal mattino, quando l’Ajax ha pubblicato sui social Cruijff e Maradona in Paradiso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.