Retroscena dalla Spagna: "ADL in conference call tutta la notte per l'assalto a James"

La distanza tra Real Madrid e Napoli per James Rodriguez non era dettata dalla cifra ma dalle modalità dell'affare. A quanto pare la società azzurra si sarebbe convinta ed è pronta ad acquistare il calciatore a titolo definitivo. L'edizione odierna di AS, oltre a dare le ultime sull'affare ormai ad un passo, svela una curiosità: De Laurentiis s'è detto disposto ad un sacrificio ed ha trascorso la notte in conference call per preparare l'assalto finale.