Retroscena ds: ADL aveva incontrato diverso candidati, c'è un motivo se ha scelto Meluso

TuttoNapoli.net

© foto di Ufficio Stampa dello Spezia Calcio

De Laurentiis ha incontrato diversi professionisti e alla fine ha deciso che l’erede di Cristiano Giuntoli sarà Mauro Meluso, 58 anni una vita nel calcio. Definirlo un profilo basso è riduttivo. Parliamo di un uomo di campo che ha realizzato importanti successi con il Lecce (con lui ds risalito dalla C alla A) e allo Spezia alla sua prima esperienza nella massima serie e salvatosi con alla guida Vincenzo Italiano. Ha esperienza e conoscenze per ricostruire quell’area sportiva indispensabile a far da cuscinetto fra squadra e presidente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.