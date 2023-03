Retroscena Eintracht: rischio guerriglia e molti tifosi si presenteranno lo stesso senza biglietto

Tanti motivi alla base del Ministro dell'Interno di vietare ai tifosi dell'Eintracht la trasferta contro il Napoli

Tanti motivi alla base del Ministro dell'Interno di vietare ai tifosi dell'Eintracht la trasferta contro il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ne aggiunge un altro: "La maggior parte dei fan tedeschi (circa 1600 su 2700) avrebbero raggiunto Napoli in forma non organizzata, con evidenti complessità nella gestione del flusso e un innalzamento a livelli preoccupanti del rischio di guerriglie in varie zone della città. La polizia ha inoltre intercettato, scandagliando i social e non solo, un altro possibile allarme: diversi tifosi del Francoforte avrebbero deciso di presentarsi nel capoluogo campano senza biglietto della partita".