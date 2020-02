Retroscena Gattuso: parole dure e calci agli armadietti all'intervallo per scuotere la squadra

Dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo, il Napoli è stato bravo a ribaltare il risultato nella ripresa e a battere il Brescia. Per Il Mattino il merito è soprattutto di Rino Gattuso, che all'intervallo ha affrontato con impeto la squadra, da vero condottiero, tracciando la strada per cambiare le cose. Il retroscena raccontato dal quotidiano parla di un Ringhio furioso durante le pausa, che avrebbe preso a calci qualsiasi cosa gli capitasse a tiro nello spogliatoio, tanto da essere persino dolorante a un piede a fine partite. Per scuotere la squadra le parole dure, i calci agli armadietti, il suo impeto hanno conquistato il Napoli.