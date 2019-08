Retroscena Gazzetta - ADL contrario all'acquisto a titolo definitivo di James e non ritiene necessario Llorente

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di mercato, in chiave Napoli, e scrive: "I giochi li conducono Ancelotti e Giuntoli anche se la parola finale spetta sempre al presidente che a Marsiglia svelò di avere idee diverse rispetto a Ancelotti e Giuntoli sulle operazioni da concludere. In pratica, De Laurentiis è contrario all’acquisto a titolo definitivo di James Rodriguez, caldeggiato dal tecnico, e non ritiene necessario l’ingaggio di Fernando Llorente che, invece, è sostenuto dal diesse".