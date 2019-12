Retroscena Gazzetta - Ancelotti infuriato per le allusioni su figlio e genero

C'è un motivo in particolare che ha portato alla separazione tra il Napoli e Carlo Ancelotti. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore azzurro si è infuriato per le allusioni sul genero e il figlio, rispettivamente nutrizionsta e vice allenatore. "Al di là dei meriti professionali - si legge - a Carletto dà fastidio, per principio, che gli uomini siano giudicati sulla base della parentela e non delle capacità. nell’ultimo mese, i pettegolezzi e le malignità si sono moltiplicati e mai nessuno della società ha alzato la voce per scacciarli".