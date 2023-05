Retroscena Giuntoli: Juve in pressing da anni dopo belle parole di un ex juventino

Juve su Giuntoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non si tratta di un semplice colpo di fulmine legato allo storico scudetto del Napoli

Juve su Giuntoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, non si tratta di un semplice colpo di fulmine legato allo storico scudetto del Napoli. Ai piani alti della Juventus il nome di Giuntoli circola da diverso tempo. Un po’ per la crescita costante del club azzurro. E un po’ per le belle parole su Giuntoli spese, tra gli altri, anche da un grande ex juventino, direttamente con la proprietà: Fabio Paratici.