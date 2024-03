Retroscena Giuntoli: nel 2020 arrivò con Osimhen a Napoli su...un gommone

Napoli-Juventus di domenica sarà gara dai mille intrecci e vecchi ritorni. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Giuntoli

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Napoli-Juventus di domenica sarà gara dai mille intrecci e vecchi ritorni. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di Giuntoli e della intuizione Osimhen: "Nel 2020 sbarcò a Capri con Victor per firmare il contratto dopo una manovra degna dei libri di le Carré, giusto per assecondare le sue manie di controspionaggio. Scena: lui e Osi raggiungono a bordo di un gommoncino uno scoglio all’altezza di Villa Bismarck, all’epoca residenza estiva di De Laurentiis, e attraverso la discesa a mare, per eludere i fotografi, sbucano nel giardino rosolati da un caldo infernale. Gol".