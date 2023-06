Retroscena Gazzetta: ADL ha già rifiutato offerta da 100 mln di top club per Osimhen

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena di mercato sul nigeriano.

Irrompe la Premier su Victor Osimhen e nei prossimi giorni potrebbero essere formulate offerte importanti al Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena di mercato sul nigeriano.

"Dopo il primo tentativo del Paris Saint-Germain che era pronto a offrire 100 milioni, ma che si è sentito rispondere “no” da Aurelio De Laurentiis che valuta quasi il doppio il centravanti, ora dall’Inghilterra stanno preparando rilanci. Insomma, ci sono i presupposti perché si accenda una vera e propria asta per l’attaccante nigeriano che ormai è sul podio internazionale con Haaland e Mbappé. Con il norvegese blindato dal City e il francese che potrebbe finire al Real, innestando un effetto domino che finirebbe per far lievitare il valore dello stesso Osimhen.