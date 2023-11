Retroscena Gazzetta - Mazzarri, subito un input alla squadra: il suo calcio ora è davvero moderno

Come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mazzarri sul campo ha voluto subito sottolineare alcune scelte filosofiche fondamentali

Come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mazzarri sul campo ha voluto subito sottolineare alcune scelte filosofiche fondamentali. Come, per esempio, l’aggressione alta per la riconquista rapida del pallone. E ha cominciato le esercitazioni in questo senso. Dimostrando che non sono solo parole, le intenzioni di migliorare le sue conoscenze e proporre un calcio sempre più moderno e giocato a gran ritmo e puntando alla porta avversaria.