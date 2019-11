Retroscena: i giocatori hanno apprezzato le parole di Ancelotti sugli arbitri, messaggio alla squadra

Le parole di Ancelotti sui torti subiti dal Napoli sono state apprezzate dalla squadra. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che l'allenatore ha voluto mettere un punto sulla situazione e vuole solo ripartire. Il quotidiano spiega che per il Napoli è come se dal milan poi il campionato ricoinciasse. L'allenatore, si legge, chiede calma ai suoi, vuole serenità, sa come gestire questi momenti ma sa anche che si può uscire da questa situazione.