Retroscena: i giocatori si sono stupiti del ritmo già alto con Mazzarri

© foto di SSCNAPOLI

L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta del primo allenamento di Mazzarri a Castel Volturno: "Intensità e cattiveria, Mazzarri in campo le ha volute vedere subito. Mettendo in scena, così come aveva in mente, il copione Spalletti. Ha insistito sulla linea difensiva, i giocatori presenti (una decina, al netto dei Nazionali) hanno assecondato il ritmo alto della seduta di allenamento, si sono finanche stupiti: tanto parlare in campo, presenza fisica e mentale del nuovo allenatore, il passato recente che in qualche modo torna a fare capolino".