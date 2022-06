Retroscena Il Mattino - Mertens non ha mai aperto al rinnovo a cifre così inferiori alle attuali

Chissà perché erano tutti certi che Dries Mertens avrebbe rinnovato con il Napoli a cifre molto inferiori rispetto a quelle attuali.

Chissà perché erano tutti certi che Dries Mertens avrebbe rinnovato con il Napoli a cifre molto inferiori rispetto a quelle attuali. A scriverlo è Il Mattino, che se lo chiede perché dal belga - si legge sul quotidiano - non c'erano mai stati segnali di disponibilità in questo senso. L'ex PSV sa benissimo che una richiesta di 4 milioni non è ricevibile dal club, non può essere la base per una trattativa. "Forse è solo un modo per uscire di scena in maniera plateale", chiosa il giornale napoletano.