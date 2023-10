Retroscena Repubblica: ADL aveva offerto premio in denaro in caso di vittoria sul Milan

Il quotidiano la Repubblica nella giornata di oggi torna sul Napoli e su quanto accaduto nell'intervallo della sfida poi pareggiata contro il Milan

Il quotidiano la Repubblica nella giornata di oggi torna sul Napoli e su quanto accaduto nell'intervallo della sfida poi pareggiata contro il Milan, col presidente Aurelio De Laurentiis che al termine del primo tempo, sul 2-0 per i rossoneri, è sceso negli spogliatoi per invitare con un certo vigore allenatore e squadra a tornare sulla retta via.

A testimonianza del momento di precarietà, scrive il quotidiano, è anche da registrare il tentativo fatto dallo stesso ADL nei giorni precedenti al match: per stimolare ulteriormente il gruppo, il presidente aveva addirittura offerto un premio in denaro in caso di vittoria.

Il numero uno azzurro non pretende la vittoria dello Scudetto, ma un piazzamento Champions resta obiettivo necessario per il suo Napoli. Per raggiungerlo De Laurentiis resta fermo sulla sua posizione di non cambiare allenatore, ma dallo stesso Rudi Garcia è anche atteso un cambio di rotta e proprio per questo motivo resterà ancora sotto osservazione a partire dalla prossima sfida contro la Salernitana e poi fino alla sosta, con Union Berlino ed Empoli.