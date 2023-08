Retroscena Repubblica - ADL irritato dalla Figc per designazione di Giua

Secondo l'edizione Napoli del quotidiano Repubblica oggi in edicola, dopo il caso Spalletti, la FIGC continua ad irritare Aurelio De Laurentiis

Secondo l'edizione Napoli del quotidiano Repubblica oggi in edicola, dopo il caso Spalletti, la FIGC continua ad irritare Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Al patron azzurro, infatti, non è piaciuta la designazione di Antonio Giua come arbitro di Napoli-Sassuolo, gara valida per la seconda giornata di campionato allo stadio Diego Armando Maradona, già scottato per le direzioni arbitrali della prima giornata contro il suo Napoli e il suo Bari.