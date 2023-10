Retroscena Repubblica - Fagioli, scommesse per più di 1mln: poi avrebbe tirato dentro gli altri

Sembrerebbe che Fagioli avrebbe coinvolto Tonali e Zaniolo anche per risanare la sua posizione debitoria con gli allibratori

TuttoNapoli.net

Passano i giorni e il caso scommesse che ha investito il calcio italiano continua ad allargarsi. Gli inquirenti stanno ricostruendo il giro di affari e le dinamiche che hanno visto coinvolti i tre giocatori indagati, ma potrebbero essere più di 10 quelli coinvolti. Come riporta l’edizione odierna della Repubblica, sembrerebbe che Fagioli avrebbe coinvolto Tonali e Zaniolo anche per risanare la sua posizione debitoria con gli allibratori visto che in pochi mesi avrebbe giocato più di un milione di euro.

È lo stesso Fagioli a girare ai due calciatori i contatti delle persone che si occupano di raccogliere le scommesse, che avrebbero garantito ai giocatori dei server sicuri su dove poter scommettere. Piattaform parallele al mercato e quindi illegali perché non riconosciute dallo Stato. Ora si lavora sulle chat dei cellulari di tutti e tre i calciatori coinvolti alla ricerca di altri soggetti, che sembrerebbero essere in tutto una decina e sempre calciatori